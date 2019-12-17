В Карелии экс-мэр требует вернуть ему деньги за единственный городской светофор

Предприниматель и экс-мэр города Олонец в Карелии Сергей Кохов потребовал через суд вернуть ему деньги за купленный на личные деньги светофор, сообщает портал «Север.Реалии» со ссылкой на газету «Олония».

Единственный светофорный комплекс в небольшом городе появился в 2011 году. Согласно исковому заявлению, оборудование находилось в аренде у Сергея Кохова и по окончании срока аренды, 1 сентября 2016 года, городская администрация должна была его выкупить, чего не сделала.

Затраты на светофорный комплекс составили 863 тысячи рублей. Но истребовать свои деньги в судебном порядке Кохов решил лишь спустя три года после окончания договора аренды. Ранее администрация не ответила на просьбу предпринимателя добровольно компенсировать ему затраты.

Редакция «Олонии» связывает иск Кохова с заявлением, поданным против него: эксплуатируя один из земельных участков, бизнесмен задолжал городу примерно ту же сумму, что потратил на светофор.