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В 2020 году Boeing прекратит выпуск самолетов 737 MAX после двух катастроф

Общество
10:52, 17 декабря 2019

Американская корпорация Boeing объявила, что приостановит производство самолетов 737 MAX с января 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Причиной такого решения называется перенос на следующий год сертификации 737 MAX. Однако в Boeing не уточнили, когда планируется возобновить выпуск самолетов.

«Мы решили отдать приоритет поставке ранее произведенных самолетов и временно приостановить производство по программе 737, начиная со следующего месяца. Мы считаем, что решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что акции Boeing с момента появления слухов о возможном прекращении производства самолетов данной модели опустились на 4,67%.

Напомним, что ранее некоторые мировые государства отказались от эксплуатации лайнеров 737 MAX после двух авиакатастроф: один лайнер компании в марте потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек).

 

Рубрика: Общество

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