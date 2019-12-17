С 1 марта в Удмуртии школьники из многодетных семей будут питаться бесплатно

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 1 марта 2020 года все школьники из многодетных семей вне зависимости от их материального положения смогут питаться в учебных заведениях бесплатно, передает ТАСС.

«Это, пожалуй, самое главное и сложное решение, в силу того, что будут необходимы дополнительные средства», — заявил он.

Он также заявил, что также с 1 марта следующего года многодетным семьям будет проще получить льготы, так как при оценке их дохода будут учитываться взносы по ипотеке. При этом, начиная с 1 января 2021 года, семьям региона при рождении третьего и последующего ребенка будет предоставляться единовременная выплата в 240 тысяч рублей на приобретение жилья. «На эти цели будет направлено 75 млн рублей дополнительно. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой», — поясняет Бречалов.

При этом глава республики отметил, что Удмуртия ожидает в 2020 году 10 441 миллионов рублей из федерального бюджета на выполнение 11 нацпроектов, передает портал «Известия Удмуртской Республики».

Кроме того, губернатор накануне заявил о своем решении перенести выходной с субботы, 28 декабря, сделав её сокращенным рабочим днем вместо предпраздничного 31 декабря.