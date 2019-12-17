Представитель лапшичной не смог объяснить суду, чем ФБК помешал их работе

Симоновский суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» Виталия Толкалова к сотрудникам фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову, который был подан в связи с несанкционированной акцией 3 августа в Москве, передает «МБХ Медиа».

Он требовал взыскать активистов 100 тысяч рублей, так как ему пришлось закрыть свою лапшичную в день акции, при этом представитель Толкалова не смог объяснить, почему он требует компенсации не с арендодателя ИП Андроповой, который, судя по приложенной к делу переписке, не разрешила открыть заведение 3 августа.

По информации издания, одна из лапшичных этой сети расположена в здании Центрального рынка, который закрывался на время акций.