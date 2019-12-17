Почти каждый второй россиянин заявил о своем положительном отношении к США

«Левада-центр» выяснил, что за последние полтора года резко выросло число россиян, которые хорошо относятся к США и ЕС.

Согласно результатам исследования социологов, в настоящее время о положительном отношении к Евросоюзу заявляют 52%, а к США — 47% россиян. При этом число последних за полтора года увеличилось более чем вдвое — на 27 пунктов.

Кроме того, жители РФ стали реже говорить о своем негативном отношении к этой стране — в мае 2018 года такой точки зрения придерживались 69% респондентов, сейчас — 41%. Количество граждан России, плохо относящихся к Евросоюзу, также снизилось — с 55% до 34% респондентов соответственно.

Опрос «Левада-центра» проводился в конце ноября текущего года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше.