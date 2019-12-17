Оренбурженку обязали снять видеокамеры, через которые она следила за соседями

Оренбургский областной суд обязал местную жительницу демонтировать установленные ею камеры, направленные на участки ее соседей, пишет OrenDay.

Женщина пыталась опротестовать обвинение. По ее словам, камеры были установлены для обеспечения безопасности и охраны ее имущества.

1743.ru уточняет, что две камеры были установлены на фасаде жилого дома и на линии электропередачи.

Конфликт длился на протяжении года. Ответчица подавала апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена. По данным Ria56, суд постановил лишь изменить положение камер, чтобы они исключали фиксацию происходящего на придомовой территории соседей.