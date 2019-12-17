Оренбургский пенсионер отнес в полицию миллион рублей, потерянный инкассатором

Под Оренбургом 72-летний местный житель нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей и отнес ее в отделение полиции.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Оренбургской области.

«В районное отделение полиции пришел 72-летний местный житель, он принес инкассаторскую сумку, которую нашел на дороге. Внутри сумки был миллион рублей, пенсионер принес всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации», – рассказал представитель ведомства.

По данным полиции, сумку потерял сотрудник инкассаторской службы. Получив выручку в одной из финансовых организаций, он положил ее с деньгами на крышу служебного автомобиля и, забыв про это, поехал к зданию банка. Позже он сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Сообщается, что сумку вернули инкассатору. Финансовая организация планирует наградить пенсионера.