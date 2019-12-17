Операторы связи вынуждены увеличивать стоимость услуг из-за новых законов

«Вымпелком» заявил о повышении с 16 января 2020 года стоимости ряда архивных тарифов «Билайн», а МТС изменил условия по подобным тарифам ещё в начале декабря. Также о повышении цен на архивные корпоративные тарифы сообщает «Мегафон», сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, плата по безлимитным устаревшим тарифам «Билайн» может возрасти на 17-18%, при этом отмечается, что в случае отсутствия абонентской платы увеличится цена исходящих звонков. «Вымпелком» объясняет это влиянием «пакета Яровой» на рыночную ситуацию, а также дополнительными затратами в связи с принятием закона о «суверенном интернете», который однако в значительной части намерено профинансировать государство. Как ранее утверждал директор «Вымпелкома» по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов, оператору для выполнения требований закона потребуется 500 миллионов рублей.

В МТС от комментариев отказались, а «Мегафон» и Tele2 за запрос газеты не ответили. При этом 3 декабря МТС сообщил своим клиентам о прекращении обслуживания некоторых «устаревших» услуг на безлимитных тарифах. Tele2 с 25 декабря намерены внести корректировки в стоимость международных звонков.

Кроме мобильных операторов об изменении стоимости ряда пакетов сообщает и «Ростелеком», который намерен изменить тарифные условия пользования интернетом и платным ТВ. В пресс-службе компании заявили, что таким компания «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям», под которыми понимается в том числе увеличение правительством НДС и принятием новых законов.

По мнению инвестиционного менеджера «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, рост тарифов на почти 20% «в разы превышает расходы на исполнение "закона Яровой" и прочие законодательные инициативы», а попытка объяснить это увеличением себестоимости «противоречит основным экономическим принципам».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что по оценкам экспертов рост цен на услуги операторов сотовой связи в 2020 году может достигнуть 25% в связи с требованием ФАС об отмене регионального роуминга, ростом архивных тарифов и с затратами на реализацию условий «закона Яровой».