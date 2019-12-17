На YouTube и Facebook решили не накладывать штрафы за незаконную агитацию

Из закона, вводящего многомиллионные штрафы на незаконную предвыборную агитацию, исключили YouTube и Facebook. На это обратил внимание «Коммерсант».

Издание отмечает, что в соответствующей инициативе, которая уже получила одобрение «Единой России» и в ближайшее время будет направлена в правительство для получения отзыва, изменили определение «иностранного СМИ».

Так, в первом варианте документа под ним понималось любое юрлицо или структура, которые распространяют незаконную агитацию. Однако теперь это понятие подразумевает лишь газеты, радиостанции, телеканалы и сайты, зарегистрированные как СМИ.

«Коммерсант» подчеркивает, что таким образом из-под действия закона вывели YouTube и Facebook, которые только в сентябре 2019 года обвинялись в распространении политической рекламы в день тишины.

Напомним, что в случае, если законопроект будет принят, СМИ за незаконную агитацию смогут оштрафовать не меньше чем на 2,2 миллиона рублей.