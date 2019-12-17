Уязвимость позволяла выводить WhatsApp из строя с помощью сообщения в чате

Израильская IT-компания Check Point обнаружила уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая дает возможность вынуждать пользователей удалить историю группового чата для корректной работы приложения, передает «КоммерсантЪ».

«Это инициирует сбои для всех членов чата, лишая их доступа ко всем функциям WhatsApp. Пользователям приходится удалить чат, теряя историю сообщений в нем», — объясняют представители компании. По их данным, зараженные сообщения злоумышленники могли отправить из веб-версии приложения, используя инструменты отладки.

Представители Check Point сообщают, что направили эту информацию WhatsApp в конце августа. Как утверждается, в последнее обновление мессенджера добавлены дополнительные элементы защиты, препятствующие попаданию нежелательных лиц в групповые переписки.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о высказывании создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова о серьезных уязвимостях в безопасности WhatsApp. Дуров также выразил уверенность, что этим будут пользоваться не только злоумышленники, но и спецслужбы. Позднее в Минкомсвязи назвали его слова «борьбой за пользователей».