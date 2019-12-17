Госдума вложит 2,5 млн в командировку депутатов на инвестиционный форум в Сочи

На шестидневную командировку восьми депутатов Госдумы и трех работников аппарата на форум в Сочи намерены потратить 2,47 миллиона рублей, сообщает Znak.com.

Такое предложение содержится в повестке заседания совета нижней палаты парламента, прошедшего 16 декабря. При этом отмечается, что делегация ГД должна отправиться в Сочи на Российский инвестиционный форум, который будет проходить с 11 по 14 февраля 2020 года, а сами депутаты прибудут туда 10 февраля, а обратно отправятся 15 февраля.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны отчитываться о командировках, так как зачастую «итог поездки никто не знает, даже тот, кто в эту командировку ездил». Он также призвал прекратить «парламентский туризм», заявив об отмене одной из поездок: «Мы вчера на Совете рассматривали поездку нашей делегации в Австралию в январе, я внимательно посмотрел программу и цели поездки и не вижу объективной причины, почему туда нужно ехать. От нашей делегации в ее составе Константин Затулин, мы отзываем нашего депутата из этой поездки, это существенно сэкономит средства Государственной Думы». Остальные фракции также не стали направлять туда своих депутатов.

Как отмечал «КоммерсантЪ», участие четырех депутатов и одного представителя аппарата участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии с 11 по 18 января могло обойтись бюджету в 5,5 миллионов рублей.