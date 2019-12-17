Чаще всего родительских прав в РФ лишают из-за алкоголизма

Аналитический центр при правительстве РФ провел исследование 26 тысяч случаев помещения детей в детдома. Основные выводы работы опубликовал ТАСС.

В 40,4% причиной лишения родительских прав становится злоупотребление алкоголем со стороны родителя, говорится в исследовании. 24,5% случаев помещения детей в детдома приходятся на уклонение родителей от выполнения своих обязанностей. В 14,1% случаев ребенок отправляется под опеку государства из-за тяжелого материального положения семьи. Из-за инвалидности в детдомах находятся 13% детей, а 2,4% детей оказались там из-за «внутрисемейного конфликта».

Самым типичным сценарием изъятия ребенка из семьи становятся случаи, когда семья несколько лет состояла на учете и родитель неоднократно нарушал требования надзорных служб, а ребенка неоднократно то изымали из семьи, то возвращали обратно.

Большая часть родителей, которые проходят лечение от алкоголизма, зачастую спустя несколько месяцев возвращаются к зависимости. Нередко ребенок лишается матери в случае, когда та заводит отношения с зависимым мужчиной, который втягивает женщину в распитие спиртных напитков.

Также упоминаются случаи, когда родитель попадает в тюрьму, и ситуации, когда родители временно оставляют ребенка в детдоме, но затем перестают его навещать и участвовать в его воспитании.

Данные о причинах изъятия детей из семей были собраны из 782 детских учреждений в 76 регионах России.