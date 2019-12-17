Адвокат доцента Соколова опроверг информацию о результатах экспертизы

Адвокат Александр Почуев опроверг появившиеся в СМИ данные о предварительных результатах психолого-психиатрической экспертизы историка Олега Соколова.

«Меня никто не извещал. Явно кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода "утечки". Чья-то очередная попытка "хайпануть" на личной трагедии двух возлюбленных», — цитирует Почуева «Интерфакс».

Ранее газета Metro со ссылкой на Mash сообщала, что экспертиза признала историка вменяемым. Специалисты собрали данные о его родственниках и проверили на наличие органических патологий.

Экспертное заключение по делу Соколова должны сделать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Сейчас Соколова переместили из петербургского изолятора «Кресты» в московскую «Бутырку». На днях суд отказал историку в переводе под домашний арест.