Влажная погода, до +3 градусов и дефицит кислорода ждут москвичей 16 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 16 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит оставаться под влиянием циклона, что обусловит облачную погоду и небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве 16 декабря при этом окажется выше климатических значений на 7-8 единиц и составит 1..3, по области — -2..+3 градуса тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Геомагнитный фон будет устойчивым, однако повышенная влажность, очень низкое содержание кислорода в воздухе (ниже нормы для декабря на 27 единиц) и короткий световой день негативно скажутся на общем самочувствии, активности и психоэмоциональном статусе не только метеочувствительных, но и вполне здоровых горожан.