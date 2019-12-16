В Волгограде проводят проверку из-за учительницы, отрезавшей челку ученику

В городе Палласовка под Волгоградом от работы отстранили учительницу, которая обрезала челку одному из свох учеников. Об этом со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сам инцидент произошел еще в пятницу, 13 декабря. По словам директора, педагог всего лишь слегка подрезала школьнику волосы — сантиметра на полтора, их нашли в мусорном ведре. Однако полностью челку подростку обрезал уже кто-то другой. «Челка у него свисала прямо на нос. <…> Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. <…> Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала. А потом он пошел на следующий урок, а потом домой. <…> И потом кто-то совсем ему отрезал», — рассказала Авдощенко.

Учительница Гульнара Мунтаева, которую обвиняют в данном инциденте, является классным руководителем класса, где учится подросток, и, как уточняет директор, в нем обучаются сложные с точки зрения успеваемости ученики. Педагога при этом в учебном учреждении характеризуют как большого профессионала, которая всегда заботилась о своих учениках, у нее есть грамоты и награды.

Авдощенко добавила, что считает инцидент между подростком и учителем исчерпанным, поскольку родители отказались от претензий в адрес Мунтаевой. Тем не менее в отношении учительницы начата проверка.