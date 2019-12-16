В Турции назвали причину смерти основателя "Белых касок"

Турецкие судмедэксперты установили причину гибели основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле.

Как пишет ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT, результаты вскрытия показали, что смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты. По данным телеканала, на месте происшествия не были найдены чьи-либо еще следы ДНК.

В пятницу, 13 декабря, МИД России заявил, что гибель основателя «Белых касок» была выгодна его кураторам, но не России и Сирии. «Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий "Белых касок"», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Тело одного из основателей неправительственной организации «Белые каски» Ле Мезюрье было обнаружено 11 ноября в Стамбуле.