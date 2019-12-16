Россия заняла 31 место из 40 среди европейских стран по затратам на еду

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% бюджета и занимают 31 место по этому показателю среди 40 других стран Европы.

Такое исследование, основываясь на данных национальных статистических служб, провело РИА «Новости». Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим.

Отмечается, что меньшая доля расходов на еду приходится у жителей Люксембурга (8,4%), а наибольшая — у жителей Украины (50%).

Кроме того, агентство также назвало долю расходов из бюджета, которую жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. Самый низкий показатель здесь зафиксирован вновь для Люксембурга, а также для Португалии, Кипра и Молдавии (не более 1,6% от своих потребительских расходов). Самая высокая доля расходов на эти товары оказалась в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%). Россия занимает 25 место в этом рейтинге с показателем в 3%.

При этом на досуг и культуру наибольшая доля затрат была зафиксирована у Швеции (18,7%), Великобритании (13%) и Австрии (11,5%). Доля этих расходов в России составляет лишь 7,7%. Меньше всего на культуру и досуг тратят жители Молдавии (1,5%), примерное столько же — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).

Напомним, что результаты исследования РИА «Новости» практически не отличаются от данных Росстата, который ранее объявил, что доля трат на еду в России в три раза выше, чем в Британии и Нидерландах.