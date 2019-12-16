Росприроднадзор выявил нарушения на комбинате в Сегеже

В городе Сегежа республики Карелия, в котором жители ранее жаловались на желтый снег и массовую гибель птиц, Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора при проведении повторной экспертизы выявило превышение концентрации ряда веществ, передает «Новая газета».

По данным ведомства, в выбросах местного целюлозно-бумажного комбината установлено превышение допустимых концентраций сероводорода, сажи и оксида углерода, а в сточных водах предприятия — фосфат-ионов, сульфатов, нефтепродуктов, фенолов, железа, марганца и меди.

Ранее, как писал Sobesednik.ru, на сайте администрации района сообщалось, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» не выявил отклонений от нормы. Так же утверждали и на самом комбинате. 28 ноября на сайте администрации также сообщалось, что территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия не выявил отклонений в исследуемых образцах.

В ответе Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора одному из местных жителей говорится, что АО «Сегежский ЦБК», может быть привлечен к ответственности в связи с нарушением природоохранного законодательства по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, которая предполагает максимальный штраф до ста тысяч рублей.

СУ СК РФ по Республике Карелия 15 ноября сообщало о проведении доследственной проверки.