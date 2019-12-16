Адвокаты Егора Жукова требуют отменить обвинительный приговор и закрыть дело

Защита студента Высшей школы экономики Егора Жукова подала апелляцию на приговор, вынесенный Кунцевским судом Москвы.

Об этом сообщил адвокат студента Леонид Соловьев, передает «Интефакс». По его словам, защита требует отменить обвинительный приговор и закрыть дело. Он уточнил, что апелляция была подана в минувшую пятницу, 13 декабря.

Как пишет «Коммерсантъ», адвокаты также попросили не уничтожать статуэтку лягушки, которая фигурировала в видеороликах Жукова для YouTube-канала.

Напомним, 6 декабря Кунцевский суд признал студента виновным в призывах к экстремизму через интернет и назначил ему три года лишения свободы условно. В течение первых двух лет молодому человеку запрещено администрировать сайты. Фигурки трех лягушек и либертарианский флаг судья Светлана Ухналева потребовала утилизировать как вещественные доказательства.

Егора Жукова задержали 2 августа. Изначально ему вменялось участие в «массовых беспорядках» 27 июля в Москве. Следствие основывалось на видео, где Жуков якобы направлял протестующих. Позже выяснилось, что на записи был запечатлен другой человек. Со студента сняли первое обвинение и предъявили новое — по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет»). Жуков был переведен из СИЗО под домашний арест 3 сентября.

Обвинение требовало назначить Жукову четыре года колонии. По мнению прокурора, вина студента полностью доказана.