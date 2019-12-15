Африканских мигрантов отчисляют из уральского вуза из-за антител к гепатиту В

У пяти студентов из Нигерии и Сенегала на подготовительном факультете УрГЭУ в Екатеринбурге обнаружили антитела к вирусу гепатита В, пишет портал E1 со ссылкой на свои источники.

Обучающихся сначала выгнали из общежития, отстранили от занятий и настаивали, чтобы они написали заявление об отчислении по собственному желанию. Студентам должны были закрыть учебные визы, но они выступили против.

Следующее собрание по их поводу состоится 20 декабря. «Сейчас я должен сдать повторные анализы. У меня есть деньги на то, чтобы купить обратный билет, но уезжать я не хочу. В моей родной стране много проблем. И я многое сделал, чтобы приехать в Европу и жить здесь», — говорит один из студентов.

Молодые люди, прошедшие дополнительные обследования, предоставляют справки от инфекционистов, где врачи указывают, что человек с антителами к гепатиту В может проживать в общежитии и посещать занятия. Анализ может свидетельствовать о перенесенном заболевании.

В областном управлении Роспотребнадзора журналистам заявляют, что к ним пока не поступали сообщения о гепатите В у иностранных студентов УрГЭУ. Ранее ведомство выявило два случая туберкулеза в общежитии вуза.