В Рязани могут возбудить дела после проверки контейнеров снюса

В рязанских торговых точках изъяли около полутора тысяч контейнеров со снюсом для проведения экспертизы.

Как пишет издание 62ИНФО, эксперты должны установить, содержит ли изъятая продукция запрещенные вещества. В случае положительного результата будут возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что накануне, 13 декабря, отряд спецназа и сотрудники управлениия наркоконтроля изъяли снюс в рязанском «Магните».

Закон о запрете снюса был принят в России в 2015 году, однако сегодня его продают под наименованием «никотиносодержащая смесь». В Госдуму 28 ноября был внесен законопроект о запрете на оптовую и розничную торговлю снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Красноярском крае два школьника были госпитализированы из-за отравления снюсом, один из подростков оказался в реанимации.