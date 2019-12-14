В Москве у храма Христа Спасителя проходит акция в поддержку сестер Хачатурян

У станции метро «Кропоткинская» проходит акция в защиту сестер Хачатурян и в поддержку принятия закона о домашнем насилии.

Как пишет «Новая газета», акция под названием «Мост сестер» проходит на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя. За мероприятием наблюдают несколько сотрудников правоохранительных органов.

Выходящим из метро раздают сиреневые ленты с надписью «Свободу сестрам Хачатурян» и замки, которые участники акции вешают на перила моста.

Митингующие требуют прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян, а также принять законопроект о профилактике домашнего насилия с учетом правок рабочей группы. Кроме того, участники акции заявляют о необходимости создания государственных кризисных центров и переквалификации полицейских для работы с жертвами домашнего насилия. Организаторы акции также требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами.

«Недавно в Храме Христа Спасителя проходило собрание против принятия закона о домашнем насилии. Казалось бы, люди с христианскими ценностями должны поддерживать этот закон. Тем более рассказы о том, что из-за него будут забирать детей из семьи, всего лишь мифы», — пояснила одна из организаторов акции Марины Стеценко.

Акция «Мост сестер» проходит и в других российских городах, в частности Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Тольятти, Ростове-на-Дону, Калининграде и Мурманске.

Напомним, 3 декабря СК завершил расследование дела сестер Хачатурян. Материалы дела Крестины и Ангелины переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Младшей сестре Марии, которую суд признал невменяемой, должны назначить принудительное лечение.