У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными почти 30 тысяч сотрудников

Из автомобиля бухгалтера Facebook похитили жесткий диск с банковскими данными 29 тысяч сотрудников компании.

Как пишет Bloomberg, инцидент произошел еще 17 ноября, известно о пропаже стало 20-го, однако Facebook оповестила сотрудников только 13 декабря.

Отмечается, что украденные данные, в том числе сведения о зарплате и номера банковских счетов, не были зашифрованы.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткие диски за пределы офиса, и сообщили, что к нему применили дисциплинарные меры.

В компании заверили, что персональные данные пользователей на украденных дисках не хранились.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о серьезной уязвимости принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp. По его мнению, на это указываает, помимо прочего, участие Facebook в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении.