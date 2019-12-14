В центре внимания
Андрей Сахаров // фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Горький Сахаров
Стоп, тариф. Рост цен на проезд начинает вызывать протесты в России
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Сколько зарабатывают и тратят в мире реконструкторов

Новости дня

14 декабря, суббота

[16:06]ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
[15:48]В Рязани могут возбудить дела после проверки контейнеров снюса
[15:27]Клип на песню Despacito стал самым популярным на YouTube за период с 2010 года
[15:03]В Москве у храма Христа Спасителя проходит акция в поддержку сестер Хачатурян
[14:52]СК возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом в Свердловской области
[14:33]Бывшего президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию
[14:08]Возбуждено дело после пожара в наркодиспансере Тюмени, при котором погиб пациент
[12:52]Ингушским и североосетинским школьникам полностью запретили мобильные на уроках
[12:39]Сломанные очки Джона Леннона купили на аукционе за $183 тысячи
[12:02]У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными почти 30 тысяч сотрудников
[11:55]Фигуранты дела "кота-наркокурьера" в Тульской области получили до 17 лет колонии
[11:09]Причиной ДТП с автобусом в Свердловской области могла стать усталость водителя
[10:59]Двое погибли на северо-востоке Москвы в результате падении машины в Яузу

13 декабря, пятница

[18:01]Сожитель женщины неделю прятался в лесу после того, как убил ее семилетнего сына
[18:00]Две ингушские правозащитные организации включены в реестр иноагентов
[17:59]Обвиняемый в изготовлении детской порнографии директор ещё месяц работал в школе
[17:50]Спасателям удалось потушить пожар на семи тысячах "квадратов" в Чертанове
[17:46]Основателя пензенской организации "Свидетелей Иеговы" приговорили к шести годам
[17:33]Комиссия устанавливает характер гибели солдата-срочника в Иркутске
[17:32]Сергей Левченко указал на чрезмерную критику СМИ в свой адрес
[17:20]Министру спорта вручили орден Александра Невского, утверждают СМИ
[16:56]В Казани зарегистрирован брак пары трансгендерных людей
[16:54]"Яндекс" поддержал IT-компанию Nginx после обысков и допросов
[16:41]Второй офицер найден погибшим на горевшем авианосце "Адмирал Кузнецов"
[16:27]Депутаты хотят поддержать детский спорт, разрешив торговать пивом на стадионах
[16:00]Песков назвал прогнозируемой рекордную убыль населения РФ за последние 11 лет
[15:56]Пискарев хочет запретить законом обучение кандидатов "за зарубежные деньги"
[15:56]Бывшего главу компании-подрядчика космодрома Восточный приговорили к пяти годам
[15:28]Несовершеннолетняя студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах
[15:13]Зеленский поручил Раде рассмотреть закон об упрощенном гражданстве для россиян
[14:48]Разговоры о дате открытия метро в Балашихе и Мытищах назвали преждевременными
[14:44]Президента ЦСКА отстранили от футбола за жесткую критику в адрес судьи
[14:38]"Преуспевший в толстокожести" Мединский призвал режиссеров не критиковать власть
[14:07]Трое полицейских в Оренбуржье пойдут под суд за избиение мальчика и его отчима
[14:05]При пожаре на складе в московском районе Чертаново пострадал сотрудник МЧС
[13:58]17% россиян потенциально не могут выехать за границу из-за долгов
[13:31]Верховный суд признал законным сбор военкоматами "досье" на призывников
[13:23]Экономист зафиксировала потерю 5% ВВП России из-за санкций и контрсанкций
[13:02]Первое выпущенное при жизни Пушкина издание "Евгения Онегина" продано за 4,6 млн
[12:50]В "Пятерочке" мужчина открыл стрельбу после того, как съел неоплаченный сырок

Фото: Global Look Press
Как избавиться от звонков из банков с предложением взять кредит
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Держим на пульсе. Как правильно измерять артериальное давление дома
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Мурад Мусаев, Артем Дзюба и Юрий Семин // Global Look Press
Ноль из шести: итоги еврокубковой кампании клубов РПЛ
Казань – лучший город в России (по мнению россиян) // фото: Global Look Press
10 лучших городов страны по мнению самих россиян
Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
"Трудности перевода" в "Евротуре": куда и как уезжают молодые россияне
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов
Самые атмосферные отели Москвы

Ингушским и североосетинским школьникам полностью запретили мобильные на уроках

Общество
12:52, 14 декабря 2019

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах.

«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — рассказала Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях эту меру ввели 100% школ. Более половины учебных заведений запретили использование телефонов в Магаданской (53,3%), Кемеровской (67,3%), Курганской (50,9%) и Свердловской (65,3%) областях, а также в Пермском крае (58,8%), республике Марий Эл (63,8%) и Удмуртской республике (60,9%).

По данным Ольги Васильевой, три четверти опрошенных россиян считают, что учителя также должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. «Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», — подчеркнула министр просвещения.

Она пояснила, что в текущем году впервые сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения — рекомендовали российским школам запретить использовать телефоны на занятиях. «Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», — отметила Васильева.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

В Рязани могут возбудить дела после проверки контейнеров снюса

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Москве у храма Христа Спасителя проходит акция в поддержку сестер Хачатурян

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Бывшего президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию

Читать далее >

Политика
Тень Конституции
Сергей Левченко указал на чрезмерную критику СМИ в свой адрес
Пискарев хочет запретить законом обучение кандидатов "за зарубежные деньги"
Зеленский поручил Раде рассмотреть закон об упрощенном гражданстве для россиян
Общество
Необыкновенные приключения "Слуги народа" в России
В Рязани могут возбудить дела после проверки контейнеров снюса
В Москве у храма Христа Спасителя проходит акция в поддержку сестер Хачатурян
Бывшего президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Границы дозволенного обрисовались довольно четко: в интернете пока развлекайтесь, а в общедоступном метровом ТВ-диапазоне всё должно быть стерильно

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы конечно же не утверждаем, что любить родину – плохо. Но учить этому младшеклассников, как предлагают депутаты?.. А как ставить оценки по предмету «любовь»?

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Полное ощущение, что наше главное ноу-хау – компрометировать любой образ действий, чтобы с полным правом заявить: «Cделать ничего нельзя!» – и опять сидеть сложа руки

Культура и ТВ
"Артдокфест" похоронил Сталина без фарса
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Победитель "Большой книги" – 2019: В воздухе витает ощущение застоя
Пушкин во фраке и найках: что ждет рэп-постановку о жизни русского поэта
Шоу-бизнес
"Нашествие" оторвется в "Горбушке"
Клип на песню Despacito стал самым популярным на YouTube за период с 2010 года
Сломанные очки Джона Леннона купили на аукционе за $183 тысячи
Полина Гагарина запретила дочери смотреть "Машу и Медведя"

Здоровье
Перед облучением раковым больным нужны антибиотики
В Москве открылся центр гемодиализа, доступный для онкопациентов
Лечение двух редких диагнозов переведут с регионального уровня обеспечения
В сухожилиях обнаружены ценные для человека стволовые клетки
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
17% россиян потенциально не могут выехать за границу из-за долгов
В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Еще один китайский внедорожник на российских дорогах
Резидентную парковку в Москве можно будет оплачивать в рассрочку на три года
Парковка в Москве будет бесплатной в течение всей первой недели Нового года
Недвижимость
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Это авария в Чебаркуле. Но и в других пострадавших городах картины схожие // фото в статье: Global Look Press
Почему ЖКХ опять не готово к зиме и при чем тут олигархи
Четверо из пяти артемовцев-добровольцев
Спасение не по-детски. Простые россияне начали ловить педофилов сами
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Активных антиуранщиков немного, но они не сдаются
Люди Кургана против урана. Жители Зауралья бросили вызов атомной госкорпорации
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Лев Лещенко // фото: Global Look Press
Лев Лещенко:
Пенсии ведь и вправду мизерные!
Роман Авдеев
Роман Авдеев:
В России не должно быть детдомов
Александр Семчев // фото: Андрей Струнин
Александр Семчев:
Среди политиков мало интересных актеров


Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Антон Шипулин // фото: Global Look Press
Школьников из Краснотурьинска морозили, мстя за Шипулина?
Глава Роскомнадзора Александр Жаров // фото: Global Look Press
За распространение фейков читателями едва не ответили СМИ
Артем Дзюба // фото: Global Look Press
"Всё получилось спонтанно". Дзюбу атакуют и свои болельщики, и чужие?

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
Пионерский галстук: вчера – символ, сегодня – товар
^