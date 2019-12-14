Ингушским и североосетинским школьникам полностью запретили мобильные на уроках

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах.

«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — рассказала Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях эту меру ввели 100% школ. Более половины учебных заведений запретили использование телефонов в Магаданской (53,3%), Кемеровской (67,3%), Курганской (50,9%) и Свердловской (65,3%) областях, а также в Пермском крае (58,8%), республике Марий Эл (63,8%) и Удмуртской республике (60,9%).

По данным Ольги Васильевой, три четверти опрошенных россиян считают, что учителя также должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. «Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно», — подчеркнула министр просвещения.

Она пояснила, что в текущем году впервые сразу три ведомства — Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения — рекомендовали российским школам запретить использовать телефоны на занятиях. «Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение», — отметила Васильева.