Бывшего президента Судана приговорили к двум годам заключения за коррупцию

Экс-президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Как сообщает Associated Press, 75-летний аль-Башир, который был свергнут военными после многомесячных демонстраций, находится в заключении с апреля.

У экс-главы государства нашли крупную сумму денег. Уточняется, что речь идет о десятках миллионов долларов. По словам самого аль-Башира, 25 миллионов были получены им в качестве пожертвований на нужды Судана от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Экс-предидент заявил, что принц не хотел афишировать свои действия, поэтому деньги хранились не в банке. Аль-Башир утверждает, что не использовал подаренные средства для своей выгоды.

Международный уголовный суд в Гааге объявил политика в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и геноциде в суданской провинции Дарфур в начале 2000-х. Военные заявляли, что не выдадут бывшего президента международному суду.

В апреле было объявлено об отстранении Омара аль-Башира от власти. После этого военные Судана договорились с оппозицией о переходном периоде в стране сроком на три года.