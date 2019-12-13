Комиссия устанавливает характер гибели солдата-срочника в Иркутске

По данным комиссии Западного военного округа, причиной смерти военнослужащего-срочника на станции в Иркутске могло стать неосторожное обращение с оружием, пишет IRK.ru.

Солдат скончался 11 декабря от полученного огнестрельного ранения. «Интерфакс» сообщал о возбуждении уголовного дела.

Погибшему было 20 лет. Он входил в состав военного караула и оказался в Иркутске проездом, когда сопровождал военный груз, пишет «Версия».

Сейчас военные и правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.