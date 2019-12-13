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В Казани зарегистрирован брак пары трансгендерных людей

Общество
16:56, 13 декабря 2019

12 сентября в Казани прошла церемония бракосочетания двух трансгендерных людей, сообщает портал KazanFirst. Об этом им рассказали сами участники мероприятия Эрика и Виктор.

Молодожены отметили, что никаких проблем при регистрации брака в ЗАГСе у них не возникло. «Не было особого отношения. Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы, там даже никто ничего не знал», — рассказывает Эрика.

Годами ранее публичные попытки зарегистрировать брак между трансгендерными людьми сопровождались скандалами, однако недавнее заключение брака в московском СИЗО «Печатники» между россиянкой и трансгендерным мужчиной из Беларуси прошло без бурных реакций со стороны консервативной общественности.

Рубрика: Общество

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