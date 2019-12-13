Основателя пензенской организации "Свидетелей Иеговы" приговорили к шести годам

Ленинский районный суд Пензы вынес приговоры создателю и участникам местной организации «Свидетелей Иеговы».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Предполагаемый основатель группы признан виновным в организации деятельности экстремистской ячейки и приговорен к шести годам колонии общего режима. Пятерым предполагаемым участникам за участие в экстремистской организации суд назначил наказание в виде двух лет условно.

По версии следствия, группа была создана в сентябре 2017 года и просуществовала до 15 июля 2018-го. В апреле 2017 года Верховный суд признал местную организацию «Свидетелей Иеговы» под названием «Арбеково, Пенза» экстремистской и вынес решение о ее ликвидации.

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]