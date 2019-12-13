Обвиняемый в изготовлении детской порнографии директор ещё месяц работал в школе

Директор школы в Новосибирске, против которого ведется уголовное дело о распространении порнографии с ребенком младше 14 лет, был освобожден под подписку о невыезде и вернулся к своим обязанностям, сообщает «Новосибирск Онлайн».

По данным издания, руководитель учебного заведения создавал коллажи порнографического содержания, присоединяя к изображениям лица учеников другой школы, после чего обрабатывал их в графических редакторах и рассылал родителям учеников.

Одна из собеседниц портала, дочь которой, как утверждается, в 2017 году стала одной из пострадавших от действий обвиняемого, заявила, что «информация в этих листовках, мягко говоря, отвратительная, у человека явно с фантазией интимного характера не всё в порядке».

В мэрии сообщили, что мужчину задержали 21 июня, с 22 июня он находился под домашним арестом, а 5 ноября, после того как меру пресечения изменили на подписку о невыезде, вернулся на работу в школу. В пресс-службе объясняют это тем, что следствие на заявило о необходимости отстранения.

Через месяц, 5 декабря, подозреваемый был отстранен от занимаемой должности на время следствия на основании представления прокуратуры. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье «Распространение детской порнографии» (п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). «По этому уголовному делу предварительное следствие уже закончено и решается вопрос об утверждении обвинительного заключения», — сообщил помощник прокурора Алексей Пасюк.