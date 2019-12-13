Две ингушские правозащитные организации включены в реестр иноагентов

Минюст внес ингушские фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Как указано на сайте ведомства, решение было принято в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Ингушетия внеплановой документарной проверки», – поясняется в сообщении Минюста.

Как пишет ТАСС со ссылкой на открытые источники, фонд «Правовая инициатива», находящийся в Назрани, занимается защитой прав человека в России. Организация числится партнером фонда SJI, зарегистрированного в Нидерландах, который представляет своих клиентов при рассмотрении жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека.

Фонд «Генезис» с 2005 года занимается вопросами образования, формирования толерантности, межкультурного диалога и миротворчества.