Бывшего главу компании-подрядчика космодрома Восточный приговорили к пяти годам

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы экс-гендиректора «Тихоокеанской мотостроительной компании» Виктора Гребнева.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Приморского краевого суда, бывшего главу уссурийской компании, выступавшей субподрядчиком при возведении космодрома Восточный, признали виновным в растрате свыше 400 миллионов рублей, а также в преднамеренном банкротстве собственной фирмы.

В июне Гребнев был приговорен к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Теперь апелляционный суд отменил штраф и изменил срок на реальный. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Уточняется, что Гребнева осуждили по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения») и статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Уголовное дело против Виктора Гребнева возбудили осенью 2016 года. По версии следствия, в 2012–2014 годах, занимая должность гендиректора компании, он заключил заведомо невыгодные договоры, похитив более 288 миллионов рублей и нанеся организации ущерб на сумму 130 миллионов рублей.