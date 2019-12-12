Владелец "Зимней вишни" должен выплатить семьям погибших почти 120 млн рублей

Собственника «Зимней вишни» обязали выплатить 30 родственникам погибших при пожаре компенсации сверх возмещения вреда.

Соответствующее решение вынес Рудничный районный суд города Кемерово, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ.

Согласно Градостроительному кодексу, собственник здания обязан выплатить компенсацию родственникам погибшего до трех миллионов рублей. Отмечается, что без суда АО «Кемеровский кондитерский комбинат» («ККК»), который является собственником ТЦ, осуществлять эти выплаты не захотело.

Компенсации могут быть выплачены через месяц, если ответчик не будет оспаривать решение суда. Сообщается, что следующее заседание суда пройдет 30 декабря, иски о возмещении морального вреда будут рассматриваться уже в 2020 году.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Было возбуждено три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек.

Семьи погибших и пострадавших в результате пожара получили около 500 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов, а также из средств собственника здания.

В ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выплатить пострадавшим в результате катастрофы единовременное пособие в размере от 200 до 400 тысяч рублей.