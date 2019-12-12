Родителей, представляющих угрозу для ребенка, предлагают изымать из семей

Эксперты предлагают при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, допустить изъятие из семьи взрослых.

Соответствующий пункт содержится в предложениях по реформированию системы опеки и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, которые направил Владимиру Путину фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В документе, поступившем в распоряжение РБК, отмечается, что изъятие ребенка из семьи необходимо сделать крайней мерой, применяемой только в том случае, «если угроза исходит от родителя и неустранима».

По мнению экспертов, удалять из семьи следует не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу, либо перемещать несовершеннолетнего вместе с тем, кто может о нем позаботиться. «Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала инициативу заместитель председатель комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

В целом предлагается ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса и возвращение ребенка в семью, если родители не совершали преступлений против его жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Сейчас о такой помощи в Семейном кодексе ничего не говорится, отметила Пушкина. При изъятии ребенка из семьи закон предусматривает лишь возможность в семидневный срок подать иск о лишении родительских прав.

Инициатива предполагает, что в случае, если несовершеннолетнего все же изъяли из семьи, он будет отправлен не в детский дом, а в первую очередь к родственникам или во временную приемную семью на период, пока ведется работа с родителями.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что ознакомится с предложением, передает «РИА Новости». «Почему хотим кого-то изымать, не детей, так взрослых, не взрослых, так детей? Важно выстроить гармоничную систему помощи семье, работать на опережение. Познакомлюсь», – сказала детский омбудсмен.

Инициатива появилась на фоне резонансной истории с пятилетней девочкой, которая с рождения не покидает перинатальный центр в Москве, в связи с чем встал вопрос об об ограничении матери и отца ребенка в родительских правах.