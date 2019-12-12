Что усаживает чиновников на скамью подсудимых – преступления или "ситуация"?

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга настигло правосудие. Правда, через восемь лет после содеянного: он получил 3,5 года за мошенничество, совершенное в 2011 году.

Успешная карьера чиновника прервалась там, где менее всего ожидалось. Горринга подвела чисто подростковая страсть к сетевому шутеру PlayerUnknown`s Battlegrounds (PUBG) и трансляциям игры на «Твиче». В январе этого года в сети появился ролик, в котором чиновник адово материл другого игрока из-за, по мнению Горринга, не по праву присвоенного лута. Присутствовали угрозы сексуально-физической расправы, рассказы о детстве «среди урок» и признания в сексуальных связях с сотрудницами «Росгеологии», которых Горринг называл «кошаками».

И бог бы с «кошаками», но он еще и всуе и в той же тональности упомянул о деловых встречах с главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном. Вот это было совершенно напрасно.

Впрочем, скандал разгорелся и без упоминания миллиардера, но ситуацией воспользовался — или был вынужден — вновь назначенный глава Минприроды Кобылкин. Набрав заодно немного аппаратного веса, он отправил Горринга на мороз вместе с его руководителем Пановым, и сытая вольготная жизнь чиновника как-то внезапно закончилась. 7 марта Горринг был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Сочи. Два дня спустя Домодедовский суд Московской области по ходатайству следствия отправил его под арест.

Согласно материалам уголовного дела, в 2011 году Горринг (на тот момент носивший фамилию Ганижев), будучи доверенным лицом председателя Совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александра Газейкина, взял с местного предпринимателя более 19 млн рублей за спокойное ведение бизнеса на территории района. Деньги переводились бизнесменом на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. Затем наш герой, действуя в том числе и от имени Газейкина, потребовал от предпринимателя передать ему более 5 млн рублей. 15 февраля 2011 года Ганижев получил от бизнесмена требуемую сумму. Он уже почти передал деньги Газейкину, но тут его задержали. Поскольку на допросе он во всем признался, его отпустили под подписку о невыезде. Чем он и воспользовался. Сменил фамилию на Горринг и скрылся.

Этот простой маневр сработал. В 2015 году Горринг уже работал в «Росгеологии». И — как знать? — занимал бы свою должности по сей день, если бы вел себя в Интернете более культурно...

По данным исследования, проведенного фондом «Петербургская политика», в этом году наблюдался резкий рост арестов высокопоставленных чиновников, особенно в регионах. Всевозможные досудебные меры пресечения затронули девять заместителей губернаторов и глав их администраций, 12 министров и руководителей департаментов, одного председателя регионального парламента, 23 главы крупных муниципалитетов (включая девять бывших), десять территориальных представителей федеральных органов власти — всего 55 человек, что почти вдвое превышает темпы арестов за период в 2015 по 2018 год.

Как прокомментировал ситуацию президент фонда политолог Михаил Виноградов, эти аресты все чаще выглядят как «озабоченность госструктур ситуацией по тому или иному вопросу».