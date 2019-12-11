Внесенному в список террористов блогеру Синице заморозят все банковские счета

Осужденного на пять лет колонии за твит о детях силовиков Владислава Синицу внесли в список террористов и экстремистов.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт Росфинмониторинга, фигурант «московского дела» был внесен в данный реестр в среду, 11 декабря.

«Синица Владислав Юрьевич, 17 июня 1989 г. рождения, город Подольск Московской области», — говорится в разделе сайта «Российские физические лица».

Отмечается, что теперь у Синицы будут заморожены все банковские счета, в том числе зарплатные или пенсионные.

Напомним, что Владислав Синица уже не первый фигурант дела «212», который был внесен в список террористов и экстремистов: ранее в реестр также попал студент ВШЭ Егор Жуков, которого в минувшую пятницу, 6 декабря, приговорили к условному сроку.