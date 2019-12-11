Верховный суд разрешил улаживать налоговые дела выплатой долга в ходе процесса

Пленум Верховного суда (ВС) одобрил внесение в Госдуму законопроекта, позволяющего решить дело о неуплате налогов погашением задолженности не только «до назначения судебного заседания», но и во время процесса.

«КоммерсантЪ» отмечает, что на заседании ВС присутствовал также замгенпрокурора Леонид Коржинек, поддержавший его решение.

Опрошенные изданием юристы позитивно оценивают данный документ, однако отмечают, что по налоговым нарушениям у бизнеса остается большое количество трудностей, которые не затрагиваются этим законопроектом.

По мнению старшего юриста BGP Litigation Дениса Савина, существует тенденция расширению списка потенциальных нарушителей, в отношении которых следственные органы могут начать уголовное преследование. Он также сообщает, что в течение 2018 года в связи с погашением задолженности было прекращено 206 уголовных дел.

«Это лишь верхушка айсберга. Бизнес больше беспокоят проблемы на этапе возбуждения и расследования дел. При этом до суда многие из таких дел могут не доходить. Поэтому куда более показательной является статистика возбужденных и приостановленных уголовных дел. К сожалению, такая статистика не является прозрачной», — считает глава направления разрешения налоговых споров фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Александр Ерасов. Он оценивает число дел о налоговых нарушениях, которые так или иначе попадают в следствие, примерно в десять тысяч, что, по его мнению, создает «ощущение повышенного внимания со стороны правоохранительных органов к налоговым вопросам».

По данным МВД, в течение 2018 года было открыто 7,6 тысяч дел по налоговым преступлениям, ущерб от которых ведомство оценивает в 95 миллиардов рублей.