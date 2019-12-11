В Оренбурге мужчину осудят за двойное убийство, совершенное в 1995 году

В Оренбурге 42-летний мужчина предстанет перед судом за убийство, изнасилование и грабеж, совершенные 24 года назад. Установить его причастность к преступлению криминалистам удалось во время проверки дактилоскопических следов нераскрытых преступлений, пишет «Оренбург Медиа».

Мужчина с 2002 года отбывает наказание за другое убийство при отягчающих обстоятельствах. В 2021 году он мог бы выйти на свободу после отбытия срока, но правоохранители успели узнать о его причастности к другому преступлению. Сам обвиняемый свою вину признал частично.

Согласно рассказу, который приводит портал 1743.ru, мужчина в 1995 году проник в квартиру двух женщин 69 и 31 лет, представившись сотрудником милиции (при этом он подобрал соответствующий наряд). После он начал избивать своих жертв руками и ногам, наносил им удары ножом и топором, изнасиловал обеих женщин и поочередно задушил их бельевой веревкой.

Также злоумышленник вынес из дома почти 55 миллионов рублей (до деноминации, в пересчете на современные деньги — порядка 55 тысяч рублей).

Ria56 пишет, что судить убийцу будут сразу по трем уголовным статьям в Оренбургском областном суде.