В МЧС хотят проводить учения без прогнозных моделей

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев заявил о необходимости ввести в практику специалистов по работе с чрезвычайными ситуациями внезапные учения, а не только внеплановые, пишет «Интерфакс». Под внезапными учениями понимаются те, которые не имеют прогнозных моделей.

10 и 11 декабря в трех федеральных округах проводятся масштабные учения сил российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на транспорте. В них приняли участие представители разных ведомств, которые задействуются при стихийных бедствиях, терактах и других катастрофах.

Министр Евгений Зиничев говорит о необходимости привлечения большего числа участников к этим мероприятиям.