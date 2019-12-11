В Дагестане под домашний арест отправлены полицейские, обвиняемые в пытках

В Хасавюрте городской суд отправил под домашний арест двух полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением силы, пишет газета «Черновик».

Замначальника уголовного розыска Хасавюртовского отдела полиции Рамазан Сулейманов и оперативник Юсуп Магомедов были задержаны в октябре. Предполагается, что они силой пытались выбить из местного жителя Мусы Алиева признательные показания в изнасиловании несовершеннолетней соседки.

Алиеву выбили девять зубов, в травмпункте ему зафиксировали сотрясение мозга, ушиб почек и печени. Сообщается также, что стороны правоохранителей семье Алиева одновременно поступают и угрозы, и просьбы о примирении. Тем не менее суд отпустил обвиняемых под домашний арест.

Сам Алиев был арестован 26 ноября и взят под стражу по обвинению, которое жители села и родственники мужчины считают ложным, передает «Кавказский узел». На митинге у сельской администрации 9 декабря они заявляли, что в момент, когда произошло изнасилование, Муса Алиев находился в своем магазине, получая товары от экспедиторов. В доказательство приводятся накладные.

Родственники уверены, что изнасилованная девочка под давлением следователей дала показания против Алиева, поскольку в первый раз она не опознала в нем преступника. Жена Алиева Зульбика Шамсудинова утверждает, что им известно об «указании сверху» либо посадить двух полицейских, либо ее мужа.