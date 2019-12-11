СК завел дело на сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Мурманске

ФСБ отчиталась о задержании россиянина 1983 года рождения, который, предположительно, хотел устроить взрыв в Мурманске.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ, мужчина также подозревается в участии в запрещенной в России организации «Правый сектор».

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили силовики.

Отмечается, что во время задержания у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности. В настоящее время в отношении него заведено уголовное дело по статье УК РФ «приготовление к террористическому акту».