Шамана Габышева оштрафовали за размахивание мечом перед полицейскими

Якутского шамана Александра Габышева, возобновившего поход «на Москву», оштрафовали на одну тысячу рублей.

Напомним, накануне, 10 декабря, Sobesednik.ru писал, что Габышев был задержан полицией в Якутии, после чего появилась также информация о возможном возбуждении в отношении него уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Как передает Znak.com со ссылкой на telegram-канал «Правозащита Открытки», в настоящее время стало известно, что шаману вменяют статью о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП).

Согласно протоколу, присланному адвокату Габышева Ольге Тимофеевой, во время попытки вручения повестки к следователю шаман вел себя вызывающе, оказывал сопротивление полицейским, вытащил меч и стал им размахивать. Кроме того, он якобы порвал форменную куртку одному сотруднику полиции. В связи с этим Габышева оштрафовали на тысячу рублей.

Кроме того, следователи подтвердили информацию о проведении доследственной проверки по статье 318 УК.