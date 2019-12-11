СФ одобрил поправки в КоАП, вводящие штраф до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов

Закон о миллионных штрафах за нарушения со стороны СМИ-иноагентов прошел чтение в Совете Федерации.

Напомним, инициатива, предусматривающая внесение поправок в КоАП и вводящая аресты и крупные штрафы для СМИ-иноагентов, а также граждан, признанных иностранными агентами, была принята депутатами Госдумы в окончательном чтении в прошлый четверг, 5 декабря.

Как передает «Интерфакс», на заседании Совета Федерации 11 декабря законопроект одобрили и российские сенаторы.

В соответствии с поправками, с 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

Теперь за первое нарушение граждан будут штрафовать на 10 тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч рублей, юрлиц — на 500 тысяч рублей.

При этом самые серьезные санкции ждут иноагентов, которые решатся грубо нарушать требования российского законодательства: для граждан — 100 тысяч рублей штрафа или арест до 15 суток, для должностных лиц — штраф в размере 200 тысяч рублей, для юрлиц — штраф 5 млн рублей.