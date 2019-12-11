Правозащитную НКО в Марий Эл хотят ликвидировать за неточности в протоколах

В республике Марий Эл местное управление Минюста через суд требует ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон», сообщает «ОВД-инфо». Ранее эта группа правозащитников получила статус иностранного агента.

Глава организации Ирина Протасова пишет на своей странице в Facebook, что основной претензией по результатам проверки Минюста стали неточности в протоколах, которые также были выявлены у других 64 организаций, проверенных Минюстом. При этом суд о ликвидации по этой причине пройдет только в отношении организации «Человек и закон».

Также проверяющий обвинил Протасову в том, что в своих соцсетях она не маркирует сообщения о деятельности организации упоминанием о статусе иностранного агента.