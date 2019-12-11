Похолодание до -1, рост давления и гололедицу пообещали москвичам 11 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 11 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет подвержен влиянию двух противостоящих атмосферных вихрей: утром — циклону с его волновым атмосферным фронтом, а далее — антициклону с севера. В связи с этим погода 11 декабря будет разнообразной: в начале дня мы увидим хмурое низкое небо с довольно высоким температурным фоном (для этого времени года) и небольшими осадками, а во второй половине суток — прояснения с понижением температуры.

Так, максимальная температура воздуха в Москве составит 2..4 градуса, а в конце дня понизится до -1, по области — 0..+4, но к вечеру уже до -3. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет отметки 752 мм ртутного столба, что немного выше нормального. Также синоптики предупреждают об опасности гололедицы из-за понижения температуры до отрицательных значений к вечеру.