Почти 70 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 17 вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 51 рейс: 16 вылетов из аэропорта Внуково, 20 — из Домодедово и еще 15 — из Шереметьево.

Кроме того, восемь отправлений из аэропорта Домодедово и девять рейсов из Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе авиагавани Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.