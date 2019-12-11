На задержанного в Якутске шамана Габышева завели дело о насилии над полицией

Адвокат якутского шамана Александра Габышева получила неофициальные данные о заведении на него второго уголовного дела. Об этом со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова сообщает «МБХ медиа».

Накануне, 10 декабря, Габышева, вновь возобновившего свой поход «на Москву», задержали в Якутске.

По словам Прянишникова, теперь адвокату Ольге Тимофеевой сообщили о возбуждении в отношении ее подзащитного дела из-за того, что во время задержания Габышев якобы оказал сопротивление полиции.

«У Тимофеевой есть неофициальная информация от СК о возбуждении в отношении Габышева уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти — якобы за повреждение одежды одному из задерживавших его силовиков», — рассказал координатор «Правозащиты Открытки».