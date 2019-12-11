Молочные продукты с растительными жирами переименуют, чтобы избежать обмана

В Росстандарте предложили переименовать продукцию, произведенную на основе молока и растительных жиров. Об этом в техническом комитете ведомства рассказали «Известиям».

Издание напоминает, что, согласно текущему техрегламенту, до 50% жировой базы в молокосодержащих напитках могут составлять растительные компоненты, например, пальмовое, кокосовое или другое масло. Однако российское законодательство запрещает называть молокосодержащие продукты с растительными жирами сметаной, йогуртом или молоком.

В связи с этим на этикетках таких товаров в зависимости от консистенции инициатива Росстандарта предлагает писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток».

В ведомстве полагают, что нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет.

В министерстве сельского хозяйства РФ газете подтвердили, что этот вопрос обсуждается, однако принимать подобную инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).