Кадыров обвинил режиссера Сокурова в национализме после встречи Путина с СПЧ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале упрекнул режиссера Александра Сокурова в разжигании межнациональной розни, пишет «Интерфакс».

Причиной тому стало предложение режиссера, озвученное на заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Сокуров предложил «переосмыслить статус звания героя России». «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают», — заявил Сокуров, обращаясь к Владимиру Путину.

«Вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Но в данном случае вам это не удастся», — ответил Кадыров режиссеру в публикации в своем телеграм-канале. Также глава Чечни предположил, что Сокуров мог бы ответить перед законом за свои высказывания.

Путин, отвечая Сокурову на вчерашней встрече СПЧ, заявил, что звания героя России заслуживают любые люди, «вставшие на сторону России».