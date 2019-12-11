Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time

Американский общественно-политический еженедельник Time назвал человеком года шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг, пишут «Ведомости».

Журнал Time ежегодного называет имя «человека года», которого выбирает исполнительный редактор издания. При этом регалия не является знаком одобрения или признания популярности, но имеет отношение к лидерским качествам, изменяющим жизнь на планете.

В разное время с 1927 года «человеком года» в Time признавались Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин, Билл Клинтон. Иногда имена не были конкретными: в 2011 году звание присваивалось протестующим демонстрантам во всем мире, в 2014 году — борцам с лихорадкой Эбола, а в 2017-м — участницам кампании #MeToo.

Школьница Грета Тунберг стала популярна после своих еженедельных демонстраций возле парламента в Стокгольме. Она отказывалась ходить по пятницам в школу, пока власти не начнут неукоснительно выполнять Парижские соглашения по климату.

В этом году Грета Тунберг выступила с трибуны ООН, после чего на нее обратили внимание первые лица государств, в том числе Дональд Трамп и Владимир Путин.