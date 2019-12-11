Главой оператора мусорной реформы может стать экс-куратор "Восточного"

Компанию «Российский экологический оператор» (РЭО), которая должна стать оператором мусорной реформы, может возглавить бывший замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, который до 31 октября возглавлял межведомственную комиссию, координирующую работы по строительству космодрома «Восточный», передают «Ведомости».

Информацию об этом подтвердили Znak.com источники в Минприроды. В аппарате вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует мусорную реформу, от комментариев отказались, как и в аппарате премьер-министра Дмитрия Медведева, который должен назначить главу РЭО.

Ранее с этой должности в отставку был отправлен Денис Буцаев, после ухода которого в качестве нового руководителя компании называлось имя Михаила Меня из Счетной палаты, однако источники в Минприроды сообщили изданию, что его кандидатура якобы больше не рассматривается.